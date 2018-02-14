Общество

В региональном отделении Банка России проведено заседание страховщиков

На базе Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации 14 февраля состоялось заседание страхового сектора Совета банковских и финансовых организаций Псковской области. Среди приглашенных значились представители УМВД России по Псковской области и ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, в ходе встречи представители действующих на территории области страховых организаций Банка России и правоохранительных органов обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с выявлением и своевременным пресечением недобросовестных действий на рынке страховых услуг.

Участниками заседания разработаны мероприятия, реализация которых позволит активно противостоять страховому мошенничеству, повысить качество оказываемых услуг в области страхования и осуществления технического осмотра транспортных средств.