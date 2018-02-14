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Сотрудники псковского Пограничного управления отдали дань уважения советским воинам-пограничникам, погибшим в Афганистане

В день памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества, сотрудники Пограничного управления отдали дань уважения советским воинам-пограничникам, положившим свои жизни на алтарь служения Отечеству.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, дата 15 февраля выбрана не зря – это день вывода советских войск из Республики Афганистан. Постановлением политбюро ЦК КПСС от 12 декабря 1979 года было решено ввести ограниченный военный контингент в Демократическую Республику Афганистан с целью оказания интернациональной помощи афганскому народу. Первый советский пограничник ступил на сопредельную территорию 7 января 1980 года. Операцией по вводу первых пограничных подразделений руководил генерал армии Вадим Александрович Матросов.

Участие пограничников в афганской войне остается особой страницей в истории пограничных органов России. За десять лет через службу в Афганистане прошло более 62 тысяч пограничников. В борьбе с вооруженными бандформированиями они показали высокий уровень боевой выучки и служебного мастерства, проявили стойкость и отвагу. Спецподразделения пограничных войск на территории Афганистана применяли различные способы и методы действий, которые легли в «профессиональную копилку» российских пограничников.

Одним из главных и неписанных законов пограничников на войне стало такое понятие: «Не бросать своих! Даже погибших!». И действительно, уходя из Афганистана последними, пограничные войска не оставили ни одного своего солдата на чужой территории: ни живого, ни отдавшего жизнь.

За мужество и отвагу, проявленную при выполнении поставленных задач, воины-пограничники по достоинству отмечены государственными наградами, семь человек удостоены звания Героя Советского Союза.

Сотрудники Пограничного управления чтят и хранят память обо всех сослуживцах, выполнявших воинский долг за пределами Отечества. Ветераны-пограничники, принимавшие участие в боевых действиях на территории Афганистана, служат и в Пограничном управлении, передают свой бесценный опыт молодому поколению и являются ярким примером пограничной доблести.