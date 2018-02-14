Общество

Где появятся парковки во время Ганзейских дней, обсуждали в администрации Пскова

Рабочее совещание по подготовке к проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове в 2019 году состоялось сегодня, 15 февраля, в зале городской администрации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Руководитель муниципалитета Иван Цецерский дал поручение аппарату Псковской городской Думы подготовить Положение о ганзейской символике, чтобы у всех граждан и представителей бизнеса было представление, кто и с какой целью может использовать логотип и другие символы праздника.

Кроме того, на сессию Думы будет подготовлен проект решения об утверждении даты празднования Ганзейских дней. Это необходимо для того, чтобы можно было обратиться к руководству образовательных учреждений с просьбой подготовить общежития для размещения гостей и освободить студентов-волонтеров для работы с делегатами.

Также на рабочей встрече обсудили дизайн футболок для участников велопробега Росток-Псков, который пройдет этим летом и будет посвящен популяризации Ганзейских дней в Пскове.

Кроме того, начальник управления культуры администрации города Юрий Мартынов ознакомил участников совещания с эскизными проектами, поданными на конкурс по Ганзейскому знаку.

По проекту «Мобильный тур», представленному управлением культуры, решено возле примерно 100 знаковых объектов города установить таблички на стойках, оборудованные QR-кодами. С их помощью на мобильный телефон можно получить информацию о туристическом объекте.

Участники встречи обсудили схему размещения парковок во время Ганзейских дней. Начальник управления по градостроительной деятельности - главный архитектор города Сергей Кондратьев назвал ряд перспективных мест, где могут быть оборудованы парковочные места: это территория возле стелы в Крестах, пространства в рамках развития Октябрьского проспекта, территории на Завеличье возле супермаркета «Лента», в районе улицы Кузбасской дивизии ближе к спорткомплексу «Электрон», у Комсомольской площади, в рамках реконструкции улицы Л. Поземского (от моста через Пскову до «Псковалко»).