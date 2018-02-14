Общество

Представители исполнительной и законодательной власти Псковщины вспоминали участников Афганской войны

В Пскове прошли мероприятия в память 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. Участники собрались у Мемориала воинам псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых задач во II половине 20-го века.

Священник храма Александра Невского отец Михаил отслужил заупокойную литию по погибшим в плену и на поле боя, после чего к Скале памяти, на которой высечены имена погибших воинов, возложили гирлянду славы и цветы. В память о солдатах, не вернувшихся с Афганской войны, прозвучал троекратный артиллеристский салют, участники митинга почтили память погибших минутой молчания.

Как сообщает пресс-служба Псковского областного собрания, участие в митинге принял председатель ПОС Александр Котов. «Для нашей страны это были героические, трагические события. Сегодня мы вспоминаем наших солдат и офицеров, которые погибли, защищая интересы нашего Отечества за его пределами, тех, кто отдал свои жизни, выполняя воинский долг», - обратился спикер к ветеранам-афганцам. Он напомнил о том, что 89 псковских семей потеряли своих родных и близких.

Заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Михаил Дьяков передал ветеранам войны слова благодарности от имен временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Ведерникова, пожелал счастья, здоровья, благополучия и решения проблем, которые возникают «в нелёгкой, но мирной жизни».

Торжественное собрание продолжилось концертом с участием псковских коллективов и группы «Голубые молнии» – вокально-инструментального ансамбля 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной Ордена Суворова дивизии.