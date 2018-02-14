Общество

ОНФ выявил 330 нарушений в регионах по программе расселения из аварийных домов

Результаты декабрьского мониторинга качества домов для переселенцев из аварийного жилья, представленные ОНФ, взял под свой контроль Фонд содействия реформированию ЖКХ. Основываясь на информации экспертов Общероссийского народного фронта, Фонд ЖКХ сформировал дополнительный график проведения проверок в отношении выявленных проблемных домов и общего мониторинга реализации субъектами РФ программы переселения.

Как сообщил руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков, в период с 1 по 6 декабря 2017 г. активисты Народного фронта проверили 330 многоквартирных малоэтажных дома в 38 субъектах РФ (из 645 объектов, введенных в эксплуатацию в 51 субъекте РФ до 31 августа 2017 г.). В результате Центр ОНФ «Народная экспертиза» выявил 17 недостроенных домов, которые оказались сданы лишь «на бумаге». Как отмечают эксперты ОНФ, где-то не закончили отделку, а где-то даже не были завершены основные строительные работы. Недостоверную отчетность на портал «Реформа ЖКХ» представили 4 региона - Республики Саха (Якутия) и Хакасия, а также Нижегородская и Ульяновская области. Теперь все эти дома проверит Фонд ЖКХ, чтобы оценить качество работы местных представителей власти, отвечающих за реализацию программы переселения, но допустивших срыв плановых сроков и не обеспечивших своевременного расселения людей из аварийного жилищного фонда.

«Надеемся, в ближайшее время вопрос с переселением жителей этих 17 домов будет решен. Тем более, что у Фонда ЖКХ есть все инструменты для того, чтобы штрафовать за предоставление недостоверной отчетности», – подчеркнул руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков.

Кроме того, выявленные активистами ОНФ 15 домов со значительными строительными дефектами Фонд ЖКХ включил в свой реестр по вопросу качества жилья, в рамках которого осуществляется контроль за исправлением выявленных недостатков. В свою очередь Фонд направил в адрес исполнительных органов власти ответственных за эти объекты регионов обращения с просьбой провести проверку, а в случае подтверждения информации – принять меры по устранению нарушений.

«Народный фронт также со своей стороны продолжит держать на контроле проблемные дома до тех пор, пока не будут проведены все работы по исправлению обнаруженных нашими активистами недостатков. Тесное взаимодействие ОНФ и Фонда ЖКХ – пример эффективного действующего механизма взаимодействия общественности и органов власти, отвечающих за реализацию программы», – отметил господин Рожков.