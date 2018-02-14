Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
Коммунальные платежи с минимальной комиссией
Покупаем жилье выгодно и без риска
выставка шуб скидки 30%
дом комфорт-класса в центре Пскова
Телефон прямого эфира 56-73-72
Подарки каждый день
Денег нет, но вы поешьте
афиша юбилейного пушкинского
Голосование по месту нахождения. список пунктов
Информационные стенды таблички, вывески
ещё Общество 14.02.2018 12:3016 Александр Козловский: Люди не должны бояться получить штраф за дрова для своей печки 15.02.2018 20:201 Лучше всего о безопасности граждан, по версии МЧС, заботятся в Себеже и Островском районе 15.02.2018 19:323 В Острове почтили память воинов-интернационалистов 15.02.2018 19:202 ОНФ выявил 330 нарушений в регионах по программе расселения из аварийных домов 15.02.2018 18:451 Представители исполнительной и законодательной власти Псковщины вспоминали участников Афганской войны 15.02.2018 18:290 Небольшой снег и мороз ждут жителей Псковской области в пятницу
Самое популярное 14.02.2018 11:0425 Первый случай свиного гриппа А(H1N1) зарегистрирован в Псковской области 13.02.2018 17:0082 Строительство забора из горбыля вокруг Пушкиногорской санаторной школы-интерната завершено 13.02.2018 10:5562 Михаил Ведерников пообещал увольнять чиновников за невыполнение его поручений 15.02.2018 10:3719 Псковский врач хотела отсудить 100 тысяч у зоозащитников, которые назвали ее «жопорукой» 13.02.2018 16:2622 Звезду сериала «Универ» в Пскове атаковали поклонники
 
Общество

ОНФ выявил 330 нарушений в регионах по программе расселения из аварийных домов

15.02.2018 19:20|ПсковКомментариев: 2

Результаты декабрьского мониторинга качества домов для переселенцев из аварийного жилья, представленные ОНФ, взял под свой контроль Фонд содействия реформированию ЖКХ. Основываясь на информации экспертов Общероссийского народного фронта, Фонд ЖКХ сформировал дополнительный график проведения проверок в отношении выявленных проблемных домов и общего мониторинга реализации субъектами РФ программы переселения.

Как сообщил руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков, в период с 1 по 6 декабря 2017 г. активисты Народного фронта проверили 330 многоквартирных малоэтажных дома в 38 субъектах РФ (из 645 объектов, введенных в эксплуатацию в 51 субъекте РФ до 31 августа 2017 г.). В результате Центр ОНФ «Народная экспертиза» выявил 17 недостроенных домов, которые оказались сданы лишь «на бумаге». Как отмечают эксперты ОНФ, где-то не закончили отделку, а где-то даже не были завершены основные строительные работы. Недостоверную отчетность на портал «Реформа ЖКХ» представили 4 региона - Республики Саха (Якутия) и Хакасия, а также Нижегородская и Ульяновская области. Теперь все эти дома проверит Фонд ЖКХ, чтобы оценить качество работы местных представителей власти, отвечающих за реализацию программы переселения, но допустивших срыв плановых сроков и не обеспечивших своевременного расселения людей из аварийного жилищного фонда.

«Надеемся, в ближайшее время вопрос с переселением жителей этих 17 домов будет решен. Тем более, что у Фонда ЖКХ есть все инструменты для того, чтобы штрафовать за предоставление недостоверной отчетности», – подчеркнул руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков.

Кроме того, выявленные активистами ОНФ 15 домов со значительными строительными дефектами Фонд ЖКХ включил в свой реестр по вопросу качества жилья, в рамках которого осуществляется контроль за исправлением выявленных недостатков. В свою очередь Фонд направил в адрес исполнительных органов власти ответственных за эти объекты регионов обращения с просьбой провести проверку, а в случае подтверждения информации – принять меры по устранению нарушений.

«Народный фронт также со своей стороны продолжит держать на контроле проблемные дома до тех пор, пока не будут проведены все работы по исправлению обнаруженных нашими активистами недостатков. Тесное взаимодействие ОНФ и Фонда ЖКХ – пример эффективного действующего механизма взаимодействия общественности и органов власти, отвечающих за реализацию программы», – отметил господин Рожков.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
 

 
опрос
МВД предлагает резко ужесточить наказание (до 4 лет колонии) пьяных водителей-рецидивистов. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
В опросе приняло участие 1096 человек
Лента новостей
Последние новости
15.02.2018, 22:3010 Новые самолеты ТВС-2ДТС придут на смену «кукурузникам» в 2019 году 15.02.2018, 21:401 Группы «Вконтакте» назвали лидерами по торговле наркотиками 15.02.2018, 21:204 В дело уволенной чиновницы из Великолукского района вмешалась прокуратура 15.02.2018, 21:036 Премьер Австралии запретил министрам заниматься сексом с подчиненными
15.02.2018, 20:4020 Дмитрий Медведев назвал экономические показатели страны «лучшими за всю историю» 15.02.2018, 20:201 Лучше всего о безопасности граждан, по версии МЧС, заботятся в Себеже и Островском районе 15.02.2018, 19:403 В Великих Луках автомобиль сбил ребенка на Октябрьском проспекте 15.02.2018, 19:323 В Острове почтили память воинов-интернационалистов
15.02.2018, 19:202 ОНФ выявил 330 нарушений в регионах по программе расселения из аварийных домов 15.02.2018, 19:077 Помещение для бизнеса продается в Пскове 15.02.2018, 18:451 Представители исполнительной и законодательной власти Псковщины вспоминали участников Афганской войны 15.02.2018, 18:290 Небольшой снег и мороз ждут жителей Псковской области в пятницу
15.02.2018, 18:165 Где появятся парковки во время Ганзейских дней, обсуждали в администрации Пскова 15.02.2018, 17:510 Объем межбюджетных трансфертов будет увеличен на 2,3% - Дмитрий Медведев 15.02.2018, 17:4235 Михаил Ведерников и Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве 15.02.2018, 17:380 Волейбольный фестиваль «Масленица» пройдет в Пскове на городском пляже
15.02.2018, 17:334 Зарубежные благотворители вновь помогли подопечным Воронцовской школы-интерната 15.02.2018, 17:210 На островской базе «Юность» стартовало первенство СЗФО по биатлону среди юношей и девушек 15.02.2018, 17:171 Итоги образовательной акции по энергосбережению для школьников подвели в «Псковэнерго» 15.02.2018, 17:007 Обеспечить равные условия для предпринимателей на территории Беларуси и России призвал вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин
15.02.2018, 16:411 Подписано соглашение с Росавтодором о предоставлении субсидий на реконструкцию «сельских» автодорог в Псковской области 15.02.2018, 16:313 Сбербанк впервые снизил ставку по потребительским кредитам до 11,5% 15.02.2018, 16:220 Сотрудники псковского Пограничного управления отдали дань уважения советским воинам-пограничникам, погибшим в Афганистане 15.02.2018, 16:121 На месяц будет частично ограничено движение транспорта на участке улицы Советской
15.02.2018, 16:100 В региональном отделении Банка России проведено заседание страховщиков 15.02.2018, 15:580 Книга Надежды Вальнер стала самой популярной у читателей электронной библиотеки «Псковиана» 15.02.2018, 15:500 За последнюю неделю псковские спасатели 15 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП 15.02.2018, 15:4216 Участники Пушкинского театрального фестиваля в Пскове вышли на пикеты в поддержку экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского
15.02.2018, 15:420 Стали известны победители конкурса «Блинная фотосессия» от «Прасковьи Молочковой» 15.02.2018, 15:303 В «Супер фитнес» пройдут соревнования по командному похудению за 1 час 15.02.2018, 15:2911 Ставропольский край будет перенимать опыт Псковской области в создании кластеров 15.02.2018, 15:220 Активисты ОНФ провели в Пскове уроки финансовой грамотности для старшего поколения
15.02.2018, 15:170 Память погибшего в Афганистане командира почтили жители Пыталовского района 15.02.2018, 15:050 Более 35 млн рублей в 2017 году взыскали с должников псковские судебные приставы в результате наложения ограничений на выезд за пределы РФ 15.02.2018, 14:560 ОНФ выделит самых активных участников проекта «Карта убитых дорог» 15.02.2018, 14:530 «Зимняя школа» для учителей естественных наук и специалистов эко-центров пройдет в Пскове
15.02.2018, 14:4525 Кто там шагает левой? 15.02.2018, 14:360 Пскович похитил у пенсионерки в Бежаницком районе деньги и юбилейные медали 15.02.2018, 14:3220 Голикова предложила вернуться к классической пенсионной системе 15.02.2018, 14:284 Госсовет будет распространять в регионах инициативу Александра Козловского по внедрению открытых сервисных производств
15.02.2018, 14:1817 В псковских школах не хватает учителей иностранных языков, математики и физики 15.02.2018, 14:176 В России предлагается отменить наказание за демонстрацию нацистской символики без целей пропаганды 15.02.2018, 14:163 Личный опыт: электронный ОСАГО за семью кодовыми замками 15.02.2018, 14:160 Более 1700 псковичей уже подали заявления о голосовании по месту нахождения на выборах президента РФ
15.02.2018, 14:074 Ученик Григория Козлова покажет на сцене Псковского театра драмы «Шикарную свадьбу» 15.02.2018, 13:540 В Пскове и районе уход за нетрудоспособными гражданами осуществляют более 4000 человек 15.02.2018, 13:520 Количество случаев травмирования граждан на ОЖД сократилось на 22% в январе 15.02.2018, 13:5110 Назван средний возраст псковского учителя
15.02.2018, 13:422 McDonald’s уберет чизбургеры из детского меню 15.02.2018, 13:3825 В псковских школах катастрофически не хватает учителей-мужчин 15.02.2018, 13:3710 Псковская область и РЖД создадут транспортно-логистический хаб 15.02.2018, 13:279 Возродить в псковских школах институт наставничества предложил Юрий Демьяненко
15.02.2018, 13:251 В ПсковГУ открылась конференция «Молодой педагог: адаптация и социально-профессиональное становление» 15.02.2018, 13:194 Жителям Стругокрасненского района могут разрешить заготавливать дрова на заросших полях 15.02.2018, 13:076 Потенциал Карачаево-Черкесии планируется использовать для оздоровительного отдыха детей из Псковской области 15.02.2018, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
15.02.2018, 13:0124 Псковичи жалуются на значительное увеличение платы за вывоз мусора  15.02.2018, 12:5315 В Пушкинских Горах предлагают установить памятник Семену Гейченко 15.02.2018, 12:4911 18-летняя девушка похитила из магазина в Писковичах 11 упаковок сливочного масла и упаковку кофе 15.02.2018, 12:495 Врио губернатора обсудил перспективные направления работы с «ИКС5 Ритейл Групп» в рамках заключенного соглашения
15.02.2018, 12:459 В Эстонии раскрыта тайна «Жигулей» с дипломатическими номерами, замеченных на улицах Таллина 15.02.2018, 12:444 Социальная реклама с призывом к чтению появилась в Пскове 15.02.2018, 12:380 Подросткам из Красногородска рассказали о безвозмездном донорстве 15.02.2018, 12:370 Кражи зерна, аппаратуры и денег раскрыты псковской полицией
15.02.2018, 12:250 В Пскове продолжают искать пенсионера, который ушел 4 января и не вернулся 15.02.2018, 12:216 Дмитрий Патрушев подвел итоги работы РСХБ по кредитованию сезонных работ в 2017 году 15.02.2018, 12:194 Псковичей приглашают принять участие в благотворительной акции по выпеканию блинов на Масленицу 15.02.2018, 12:031 Первенство Пскова по лыжным гонкам пройдет в субботу на горе Соколиха 
15.02.2018, 12:001 Выставка шуб в Пскове от Кировской меховой фабрики - скидки 30% от производителя 15.02.2018, 11:5974 Первый Псковский губернский бал состоится в главном зале администрации региона 15.02.2018, 11:461 МЧС прогнозирует возможность лесных пожаров летом этого года в Псковской области 15.02.2018, 11:452 Из магазина на Рижском проспекте похищены продукты и косметика
15.02.2018, 11:430 Услуги псковского роддома станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 15.02.2018, 11:330 Контрольно-счетные органы Псковской и Новгородской областей обменяются опытом аудиторской работы 15.02.2018, 11:268 В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов 15.02.2018, 11:171 Росреестр рассказал, как проверить электронную подпись при регистрации сделок с недвижимостью через интернет
15.02.2018, 11:100 Треть специалистов сменили место работы в 2017 году  15.02.2018, 11:083 В Пскове на улице задержали недобросовестного алиментщика 15.02.2018, 11:070 В Великих Луках стартует XVI Традиционный Международный открытый турнир по мини-футболу 15.02.2018, 11:0514 МАК: В салоне АН-148 перед крушением началась паника
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru