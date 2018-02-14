Общество

Лучше всего о безопасности граждан, по версии МЧС, заботятся в Себеже и Островском районе

Состоялся второй этап ежегодных сборов регионального МЧС с главами местных администраций муниципальных образований Псковской области. В зале МБУК «Городской культурный центр» собрались представители администрации Пскова, главы местных администраций Гдовского, Дедовичского, Дновского, Красногородского, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского, Пыталовского, Пушкиногорского, Порховского, Псковского, Стругокрасненского районов – всего более 70 человек.

По итогам областного смотра-конкурса «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Псковской области в 2017 году» среди муниципальных районов лучшим признан Островский район – глава района Дмитрий Быстров. Среди городских поселений области – лучшим признано городское поселение «Себеж» Себежского района – глава городского поселения Галина Малютина.

Затем с докладом на тему «Анализ деятельности областной подсистемы РСЧС в 2017 году» выступил начальник Управления специальных программ Администрации области Игорь Виноградский. Далее для участников был организован ряд лекций и выступлений, проведён анализ работы ЕДДС муниципальных районов и городских округов в 2017 году.

Второй частью сборов стало посещение главами местных администраций Центра обработки вызовов «Система-112». Начальник Центра Вячеслав Пан познакомил участников мероприятия с работой учреждения, рассказал о планах развития «Системы-112» на ближайшую перспективу.

Затем присутствующие перешли на площадку, где были представлены техника, имущество и инструменты аварийно-спасательных, пожарно-спасательных формирований Псковского гарнизона и ООО «Псковсоюзспас». Специалисты рассказали о возможностях техники, её характеристиках, результатах деятельности. Гостям показали специальный инструмент и оборудование, используемые в работе пожарными, спасателями, сапёрами и водолазами.