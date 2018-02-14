Общество

В Острове почтили память воинов-интернационалистов

15 февраля в России официально отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, появившийся в календаре памятных дат на основании федерального закона от 29 ноября 2010 года

У этой даты есть и альтернативное название — День воина-интернационалиста. Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. 15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоялись памятные мероприятия, посвященные 29‑й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В этот день в Свято-Троицком соборе была отслужена лития. Затем у ЦК «Юбилейный» состоялись торжественно-траурный митинг.

Первым выступил председатель районного Собрания депутатов Александр Обризан «Статистика – вещь точная, и ученые подсчитали, что со времени окончания Великой Отечественной войны 1,5 миллиона советских граждан участвовали в локальных войнах и конфликтах за пределами страны. В их ряду и афганская война,- подчеркнул А.Обризан.- Более 170 человек из Островского района участвовали в боевых действиях в Афганистане. Четырех из них унесла война. Это Алексей Орлов, Юрий Долгий, Андрей Константинов, Николай Иванов. Когда сейчас спорят – нужна нам была эта война или нет. Считаю, что это оскорбление памяти павших и тех, кто выжил, выполняя приказ Родины. Им честь и хвала».

Председатель совета ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Алексей Бирюков

- Сегодня мы вспоминаем тех, кто не вернулся с этой 10-летней войны. Нашим солдатам приходится защищать не только нашу страну, но и выполнять интернациональный долг в дружественных государствах. Одна из таких войн велась в Афганистане.

Он пожелал счастья, здоровья всем кто выполнил свой долг в Афганистане.

Участник боевых действий в Афганистане Юрий Самойлик был краток: «Каждый год, 15 февраля, мы приходим на это место, чтобы отдать дань памяти воинам-интернационалистам. Они погибли на чужой земле, выполняя свой воинский долг. Они погибли, защищая нас, свою страну. Об этом всегда надо помнить».

Минутой молчания участники митинга почтили память героев-островичей афганской войны и всех воинов-интернационалистов, погибших, выполняя воинский долг. Троекратный оружейный залп разорвал тишину, к памятному знаку участники митинга возложили живые цветы. А после митинга воины-афганцы поехали на городское кладбище и отдали воинские почести на месте погребения погибших воинов-афганцев.

Александр Федоров, фото автора