Общество

Все десять маршрутов команд лыжников-десантников сойдутся в Рязанской области

В понедельник, 19 февраля, на окраине населенного пункта Поляны в Рязанской области сойдутся все десять маршрутов команд лыжников-десантников, совершающих беспрецедентный лыжный переход. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, сверхдальний лыжный переход десантников с общей дистанцией в более 7500 км, посвященный 100-летию Красной Армии и вековому юбилею Рязанского десантного вуза, завершиться торжественным мероприятием 21 февраля в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова (РВВДКУ).

О сельском поселении Поляны (Рязанская область) узнают сразу в десяти городах России, откуда прибыли десантники.

Команды военнослужащих из городов Улан-Удэ, Уссурийск, Камышин, Псков, Тула, Иваново, Новороссийск, Рязань, Ульяновск (мест дислокаций соединений ВДВ) встретятся на Рязанской земле для посещения РВВДКУ - готовившей на протяжении века профессиональные кадры.

Для военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) это стало первым знаковым мероприятием 2018 года, проводимого в рамках юбилея знаменитого десантного вуза.

Установленные маршруты лыжного перехода в зависимости от погодных условий и местности десантники преодолевали комбинированным способом.

Около 300 военнослужащих 3 февраля вышли на старт беспрецедентного лыжного перехода и начали свой марш-бросок из городов Новороссийск, Псков, Иваново, Тула, Смоленск, Ульяновск, Камышин, Белгород, Кубинка и Рязань.

Для участия команд-лыжников в общественно-значимых мероприятиях городов и населенных пунктов, находящихся на дистанции, весь маршрут был предварительно разбит на десять отдельных частей с дистанциями до 1300 км в зависимости от их сложности.

Знаковое мероприятие ВДВ, проходящее более двух недель, охватило более 20 регионов страны и проходило через территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского федеральных округов Российской Федерации.

Военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии преодолеют маршрут в 940 км: Псков, Остров, Великие Луки, Ржев, Москва, Коломна, деревня Поляны (Рязанская область).