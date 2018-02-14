Общество

Урок мужества провели бывшие воины-афганцы в Великолукском политехническом колледже

Урок мужества, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел в Великолукском политехническом колледже.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, бывшие воины-афганцы рассказали ребятам о сложной военно-политической ситуации, когда Советский Союз более девяти лет вынужден был вести боевые действия за пределами государственной границы, неся большие потери среди военнослужащих.

Собравшиеся услышали имена героев-земляков, которые погибли в «горячих точках», многие из них были выпускниками Великолукского политехнического колледжа.

Затем минутой молчания собравшиеся почтили память погибших земляков и всех, кто ценой жизни сохранил мирное небо над Россией.