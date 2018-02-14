Общество

В Пскове стартовал форум «Вместе решаем проблемы села»

16 февраля на базе Псковского облсовпрофа стартовал форум «Вместе решаем проблемы села» в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, участие в мероприятии принимают не только труженики села, но и главы муниципальных образований, представители трудовых коллективов и общественности, профсоюзов, председатели районных Собраний депутатов Псковской области, представители исполнительной и законодательной власти.

Форум будет состоять из двух секций. Первая секция называется «Развитие производственной инфраструктуры в сельской местности Псковской области». К участию в работе этой секции приглашены заместитель начальника главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Татьяна Бабичева, руководитель Автономной некоммерческой организации «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова, заместитель начальника отдела по транспорту государственного комитета Псковской области по транспорту Наталья Васильева, руководитель Управления Федеральной почтовой связи Псковской области Андрей Марков и др.

Вторая половина форума будет посвящена «Состоянию и перспективам развития социальной сферы в сельской местности на территории Псковской области». К участию в форуме приглашены все руководители профильных комитетов и управлений администрации Псковской области. В том числе, начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян, председатель государственного комитета по труду и занятости населения Сергей Аржаников, руководитель Государственной инспекции труда в Псковской области Геннадий Иойлев и др.

В начале работы форума были озвучены результаты опроса, в котором приняли участие 300 человек - в основном сельские специалисты, работающие в бюджетной сфере. Из них 44% респондентов довольны условиями проживания в сельской местности, 30% рады жить в сельской местности, 10% хотели бы уехать в город, 2% - в другой регион. По словам опрошенных, живущим на селе не хватает промышленных товаров, парикмахерских услуг, услуг по пошиву и ремонту одежды. Также они отмечали нехватку медуслуг, спортивных залов, инфраструктуры для детей и даже банкоматов.