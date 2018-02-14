Общество

Вопросы исполнения указов президента РФ, размера зарплаты и занятости населения на селе рассмотрят на форуме в Псковском облсовпрофе

Вопросы исполнения указов президента РФ, размера заработной платы и занятости населения на селе рассмотрят на форуме в Псковском облсовпрофе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на открытии форума заявила председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова.

Лидер псковских профсоюзов, открывая форум, отметила, что его организаторы рассчитывают «в нормальном профсоюзном режиме сделать хороший диалог по тем проблемам, которые есть». Резолюция форума может лечь в повестку региональной трехсторонней комиссии.

Проблемы, которые будут озвучены, подчеркнула она, сегодня, завтра и послезавтра будут рассмотрены в рамках поручения президента РФ по формированию социального проектирования на территории региона.

«Сегодняшний форум даст нам направление, какую тему готовить для следующего обсуждения на базе Псковского облсовпрофа», - подчеркнула Ульяна Михайлова.