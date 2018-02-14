Общество

До 1 апреля 2018 года псковский военный комиссариат осуществляет набор кандидатов для поступления в военные вузы

Военный комиссариат города Пскова и Псковского района осуществляет набор кандидатов для поступления в военные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования министерства обороны Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков», в качестве кандидатов для зачисления в военно-учебные заведения курсантами рассматриваются граждане РФ, имеющие документ государственного образца о получении среднего (полного) образования из числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;

- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, до достижения ими возраста 24 лет.

Прием заявлений осуществляется до 1 апреля 2018 года по адресу: г. Псков, ул. Новаторов, 3-а, кабинет 507 с 09.00 до 17.00, тел. 53-89-51.