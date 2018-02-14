Общество

Детский омбудсмен Наталия Соколова обратилась к врио губернатора с замечаниями по новому перинатальному центру

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова обратилась в адрес врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с замечаниями, которые обнаружили члены общественного совета при Псковском перинатальном центре в ходе посещения нового объекта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом омбудсмен сообщила в Общественном пресс-центре ПЛН.

Наталия Соколова отметила, что в состав общественного совета при ППЦ входит депутат Псковского областного Собрания, эксперт по доступной среде, инвалид-колясочник Марина Борисенкова. «То, что мы увидели, не соответствует понятиям о доступной среде и многим нормам, которые регламентируются законодательством», - пояснила она.

Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что выявленные нарушения необходимо устранить до ввода нового объекта в эксплуатацию. Именно с этой целью она сегодня обратилась к врио губернатору. «К решению проблемы подключается Игорь Иванович Потапов (глава областного здравкомитета - ред.), чтобы внести соответствующие предложения строителям и подрядчикам», - заключила Наталия Соколова.