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Общество

Для чемпионата Worldskills ссузы Псковской области закупили новое оборудование

16.02.2018 11:42|ПсковКомментариев: 0

В техникумы и колледжи Псковской области, которые станут площадками для проведения второго областного чемпионата Worldskills Russia («Молодые профессионалы»), поступило новое оборудование. Средства на его закупку в размере 5,3 млн рублей выделены  по поручению врио губернатора Михаила Ведерникова из областного бюджета. Кроме того, были привлечены средства внебюджетных источников, сообщили в государственном управлении образования Псковской области.

«Такой масштабной покупки оборудования для наших техникумов и колледжей не было последние 30 лет. Мы купили мебель, манекены, муляжи, костюмы, устройства и инструменты для обустройства рабочих мест парикмахеров, спасателей и других рабочих специальностей в соответствии с международными стандартами. Все это будет использоваться не только в качестве инфраструктуры для регионального чемпионата Worldskills, но и в учебном процессе и на демонстрационных экзаменах», - отметили в ведомстве.

Worldskills Russia состоится в Псковской области с 19 по 22 февраля. В прошлом году в состязании приняли участие 7 учащихся профессиональных учебных заведений региона, а в этом году ожидается порядка 100 молодых специалистов.

Второй областной чемпионат профессионального мастерства пройдет уже не по одной компетенции, а по пяти направлениям: спасательные работы, поварское дело, предпринимательство, парикмахерское искусство, медицинский и социальный уход. Будут работать пять конкурсных площадок: три в Пскове (на базе агротехнического колледжа, кооперативного техникума и колледжа профессиональных технологий и сервиса) и две в Великих Луках (в политехническом и медицинском колледжах). Оценивать работы молодых профессионалов приглашены профессиональные эксперты из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга и Тюменской области. Победители отправятся на отборочный этап, а затем - на Всероссийские соревнования в Южно-Сахалинске.

Worldskills International - это международное некоммерческое движение. Его целью является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. В рамках движения организовываются и проводятся конкурсы профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Оператором конкурсов на территории России является Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы», учрежденный Правительством Российской Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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