Сотрудники ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области почтили память погибшего товарища

Сотрудники ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области почтили память своего боевого товарища, прапорщика милиции Сергея Васильева, погибшего при исполнении служебных обязанностей 16 февраля 2000 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
Руководство и личный состав Отряда почтили память погибшего сослуживца минутой молчания и возложили цветы к его могиле.
В составе Псковского ОМОН милиционер-взрывотехник прапорщик милиции Сергей Васильев, принимал участие в специальных операциях по разоружению незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской республики. Всего за время своей службы лично Сергеем Васильевым было обезврежено более 400 взрывоопасных предметов как в зоне вооружённого конфликта в Чеченской республике, так и на территории Псковской области.
16 февраля 2000 года в составе оперативной группы осуществлял разведку местности, входящей в зону ответственности ОМОН в Заводском районе города Грозный, обеспечивая безопасное продвижение оперативной группы, Сергей Васильев шёл во главе колонны, расчищая минные заграждения, находящиеся на пути следования группы. В одном из кварталов их группа была подвергнута обстрелу из гранатомётов.
В завязавшемся бою, прикрывая рассредоточение и развёртывание группы, 28-летний прапорщик милиции Сергей Васильев получил смертельное ранение.
Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, прапорщик милиции Сергей Николаевич Васильев награжден орденом Мужества (посмертно).