Общество

Псковский роддом пока не может открыть свои двери для доул

Псковский роддом пока не может открыть свои двери для доул - специалистов по родовспоможению, оказывающих практическую, информационную и психологическую поддержку. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Омбудсмен отметила, что будущие матери Пскова интересуются услугами доул, но в соответствии российским законодательством на партнерских родах могут присутствовать только члены семьи. Наталия Соколова подчеркнула, что соответствующие изменения в законодательство сейчас рассматриваются на федеральном уровне. «Сейчас, как мы видим, есть юридические препоны для того, чтобы открыть двери доулам», - сказала она.

Первой в Пскове сертифицированной доулой является Ирина Соколовская. Она рассказала, что у нее есть международный сертификат, но использовать его в Пскове нет возможности.

В то же время в Петербурге и в Москве есть ряд клиник, которые работают с доулами. Специалист считает, что возможность рожать ребенка в присутствии доулы - это право выбора женщины.

Начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области Ольга Котина отметила, что роженице в некоторых ситуациях действительно требуется психологическая помощь. «Медики выступают за то, чтобы оказывать женщинам психологическую помощь», - сказала она, пояснив, что в новом Псковском перинатальном центре будут условия для нахождения доул в зале для родов, но нужно, чтобы были решены юридические вопросы на федеральном уровне.