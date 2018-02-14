Общество

В Псковской области пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня Российских студенческих отрядов

В период с 16 по 20 февраля в Псковской области планируются мероприятия, посвященные празднованию Дня Российских студенческих отрядов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, организатором мероприятий выступает Псковское региональное молодежное общественное движение «Союз студенческих отрядов» при поддержке государственного управления образования Псковской области.

16 февраля мероприятие, посвященное празднованию Дня Российских студенческих отрядов, пройдет в г.Великие Луки на базе Великолукской государственной сельскохозяйственной академии по адресу: ул.Винатовского, 8. 20 февраля аналогичное мероприятие состоится в г.Пскове.

В программу мероприятий включены: встреча актива студенческих отрядов с представителями органов власти Псковской области, церемония награждения наиболее отличившихся участников движения студенческих отрядов Псковской области, презентация социальных проектов, реализуемых студенческими отрядами и ПРМОД «Союз студенческих отрядов», обсуждение перспектив развития движения студенческих отрядов Псковской области.

Информацию о мероприятиях можно получить у заместителя председателя Совета ПРМОД «Союз студенческих отрядов» Дмитрия Михайлова, тел.: +7 9113501033, e-mail: pskovkdm@mail.ru.