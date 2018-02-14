Общество

Черным по белому: Детский парк

Перефразируя сакраментальную формулировку советской киноклассики, любой город с историей - это город контрастов. Псков - яркий тому пример. Вроде бы гуляешь по центру, любуешься - красота! Но обязательно найдется что-то, что смутит взгляд - разрушенное здание, надписи на стенах, разбитые фонари... Эффект сажи на белом платье - чем ближе пресловутая Ганза, тем эффектнее.

Неслучайно новый проект Центра Деловой Информации называется «Черным по белому». Мы прогуляемся по общественным пространствам города и выясним, что же хорошего есть в активе Пскова, а что требует доработки. Надеемся, наши субъективные публикации станут подспорьем для муниципальных властей в благоустройстве любимого города.

Сегодня идем в Детский парк. Подробности – на ЦДИ.