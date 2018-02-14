Общество

Что такое сервисные роды и как дорого они обойдутся псковичкам, рассказали в пресс-центре ПЛН

Псковский перинатальный центр оказывает весь спектр услуг, предусмотренный программой государственных гарантий, бесплатно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН рассказала заместитель главного врача ГБУЗ ПО «Псковский перинатальный центр» Елена Ковалева. По ее словам, в спектр бесплатных услуг входят как первоначальные консультации со специалистами, так и стационарная помощь во время беременности, непосредственно роды и помощь в послеродовой период.

Медицинское учреждение на сегодняшний день оказывает два вида услуг по сервисным родам: индивидуальный акушерский пост и выбор акушера-гинеколога. В первом случае роженица получает улучшенное качество пребывания в перинатальном центре в виде индивидуальной палаты повышенной комфортности и возможности партнерских родов. Такая услуга обойдется в 25 тысяч рублей.

Второй вид сервисных родов будет стоить 45 тысяч рублей и предусматривает заключение договора с конкретным врачом, который в любой время суток вне зависимости от своего графика работы будет принимать роды у пациента.

«Все остальные виды помощи оказываются бесплатно», - отметила Елена Ковалева. По ее словам, и без сервисных родов у будущих мам есть выбор среди трех дежурных врачей.

Кроме того, любой желающий может посещать курсы для будущих мам, которые проводятся на безвозмездной основе каждую среду. Специалисты рассказывают женщинам, как вести себя во время беременности и непосредственно во время родов, как обращаться с новорожденным, объясняют особенности кормления и так далее.