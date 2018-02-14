Общество

Псковская деревня-SOS получила премию имени Александра Починка

Детская деревня-SOS в Пскове вошла в число призеров Всероссийского конкурса программ социального развития регионов на премию имени А. П. Починка. Проект занял второе место в номинации «Региональная программа в области семейной политики», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Церемония вручения премии за лучшие социальные программы развития регионов состоялась в рамках Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи с 15 по 16 февраля. Всего за право стать победителями в 2017 году боролись 166 региональных социальных программ и проектов из 85 субъектов РФ.

Детская деревня-SOS - это уникальная альтернатива детским домам. Место, где дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, живут в семейных домах вместе с SOS-мамами, братьями и сестрами, получая все необходимое для полноценного развития в атмосфере любви, уважения и доверия. В России всего шесть таких учреждений.

Псковская деревня-SOS открылась в 2010 году. За 7 лет в ней нашли кров 900 детей. Помимо тех, кто постоянно проживает на территории деревни, есть и такие семьи, которые находятся на сопровождении. В настоящее время в Детской деревне-SOS Псков живет 11 семей, в которых воспитывается 49 детей.

Отметим, что Псковская область уже получала премию А. П. Починка за реализацию социально значимых проектов. В 2016 году в номинации «Повышение качества жизни пожилых людей» был отмечен проект Социального городка администрации Псковской области.

Добавим, что псковскую делегацию на Российском инвестиционном форуме «Сочи 2018» возглавляет врио губернатора Михаил Ведерников. В первый день форума врио главы региона подписал 6 соглашений о сотрудничестве: с различными субъектами РФ (Карачаево-Черкесией, Ставропольским краем и Москвой), с «ИКС5 Ритейл групп», «Внешэкономбанком» и АСИ, а также с ОАО «РЖД». В рамках форума работает выставочный стенд Псковской области, где представлены инвестиционный потенциал региона и проекты единственной на Северо-Западе особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», а также промышленного электротехнического кластера.