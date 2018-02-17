Общество

«Силуэт» приглашает псковских мужчин на эстетические процедуры со скидками

Специально к Дню защитника Отечества с 19 по 28 февраля Центр эстетической коррекции «Силуэт» дарит скидку в 15% на все оздоровительные и эстетические процедуры представителям сильной половины человечества.

«Какая женщина не мечтает о том, чтобы рядом с ней был не только сильный, но и красивый мужчина! Приятные сюрпризы ждут также и прекрасных дам. Приглашаем за здоровьем и красотой!» - отмечают в «Силуэте».

Адрес: г. Псков, ул. Гоголя, 33.

Тел. 60-77-04, 8(953) 234-77-44.

Интернет-сайт: http://siluet-centr.ru/ru/

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