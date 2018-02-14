Общество

Масленицу отметят в Великих Луках сегодня

Широкую Масленицу отметят в Великих Луках 17 февраля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском комитете культуры, по традиции массовые гуляния пройдут в городском парке, где будут организованы развлечения для великолучан и традиционные масленичные забавы.

Это и скоморохи с веселыми шутками, и потешный столб, на котором самого ловкого будет ждать приз, и катание на санях.

Также на территории городского парка культуры и отдыха будет организована выездная торговля с продажей масленичных блинов. Завершится праздник сожжением чучела Масленицы.

Отметим, что в связи с празднованием Масленицы в Великих Луках ограничат движение и стоянку транспорта в некоторых районах города. Будет прекращено движение транспортных средств на площади Ленина с 19.00 16 февраля до 16.00 17 февраля.

Также ограничат движение транспортных средств 17 февраля на время прохождения участников масленичного костюмированного парада на следующих автомобильных дорогах:

- с 11.00 до окончания прохождения масленичного костюмированного парада на перекрестке площади А. Матросова и улицы Л. Чайкиной;

- с 11.00 до окончания прохождения масленичного костюмированного парада по набережной А. Матросова (от площади А. Матросова до проспекта Ленина);

- с 11.00 до окончания прохождения масленичного костюмированного парада по проспекту Ленина (от улицы Л. Чайкиной до проспекта Октябрьского);

- до окончания прохождения масленичного костюмированного парада по улице Некрасова (от проспекта Ленина до улицы Толстого);

- с 11.00 до 15.00 по улице Некрасова (от проспекта Ленина до площади Ленина и от площади Ленина до улицы Пушкина).

В качестве возможных маршрутов объезда городские власти предлагают улицу Пушкина, улицу Пионерскую, проспект Ленина.