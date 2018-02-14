Общество

Выиграть мешок муки смогут гости Масленицы в Изборске 17 февраля

В субботу, 17 февраля, в Изборске отметят Масленицу. Начало в 13.00.

Организаторы обещают гостям Изборска «молодежную» масленицу - масленичные гуляния, различные мастер-классы, исторический квест. В доме купца Шведова можно будет попробовать кухню народа сето.

Входные билеты в музей в этот день станут билетами для участия в беспроигрышной лотереи. Главный приз - мешок муки.

Программа

«Хороша Масленица в Изборске!» - праздничные гуляния, игры, забавы, хороводы для детей и взрослых.

Розыгрыш главного приза праздника - мешка муки.

13.00-15.00 «Нескучный садик»

«Сидит на печи Емеля — в доме маслена неделя!» — фольклорные игры с ансамблем «Очелье», угощения народа сето, масленичные сувениры своими руками.

«Счастливый блин» — конкурс для любителей изборских блинов.

Дом купца Шведова, музейный квартал

«Масленая везуха» — призы для посетителей музейных экспозиций

Дом купца Анисимова

«Ключ к Изборску» — исторический квест.

13.00 Дом купца Анисимова, Изборская крепость

«Прошедших дней очарованье» — русские романсы в исполнении преподавателей и студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

14.00 Дом купца Белянина

«Предложение» — спектакль по пьесе А. Чехова Открытого студенческого театра Псковского государственного университета «Ахтеатр».

15.30 Дом купца Белянина

«Где блины — тут и мы!» — праздничная площадка с самыми вкусными блинами.

Музейное кафе «Блинная»

«Масленица-Объедуха!» — масленичные угощения от новгородского кафе «Варенье».

Музейный квартал

Начало праздника в 13.00. Сжигание чучела Масленицы в 15.00.