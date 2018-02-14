Общество

Спектаклем о судьбе поэта в России в «Михайловском» завершат дни памяти Пушкина

17 февраля в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» впервые выступит труппа Великолукского драматического театра, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Спектаклем «В то время я гостила на земле» 12+ актеры из города на Ловати завершат большую программу событий, приуроченных к дням памяти Пушкина.

Спектакль «В то время я гостила на земле» - новая работа театра: в конце прошлого года его поставил великолукский режиссер, заслуженный артист России Павел Сергеев. Не случайно его названием стала строка из стихотворения Анны Ахматовой: постановка рассказывает о непростой судьбе этой женщины - «Коломбины десятых годов», «царицы русской поэзии», наконец, «златоустой Анны всея Руси», как назвала Ахматову ее современница Марина Цветаева. Актеры со сцены ведут речь о творчестве поэта, рассказывают об ее окружении и эпохе.

Спектакль будет дан в Научно-культурном центре «Михайловского» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Начнется он в 15.00.