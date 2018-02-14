Общество

«Хвостатый пир» пройдет в Великих Луках

В субботу, 17 февраля, в Великих Луках пройдет «Хвостатый пир». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в День спонтанного проявления доброты зоозащитники города призывают великолучан принести корм для собак пункта временной передержки «Веретье» и приюта для особенных кошек «Марсиаша».

В этот день волонтеры организуют пункты сбора корма. С 11.00 до 18.00 все желающие могут принести лакомства для животных в пункт сбора на улице Вокзальной в ТЦ «Апельсин», а также в ТЦ «Весна» рядом с магазином «Дикси».