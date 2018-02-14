Общество

Общественность просит присвоить Псковскому кузнечному двору имя Евгения Вагина и возродить День Скобаря

Творческие союзы города Пскова, общественность, коллеги, соратники, друзья и родные Евгения Вагина в связи с его трагической гибелью решили выйти с обращением к руководству Псковской области и города Пскова, а также к дирекции Псковского Государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в поддержку сохранения его наследия.

На сайте change.org появилась петиция за сохранение наследие псковского художника-реставратора и кузнеца. Авторы петиции выражают обеспокоенность дальнейшей судьбой детища Евгения Вагина - Псковского кузнечного двора (Псков, Музейный переулок, 7). Комплекс, по мнению специалистов, является уникальным, теперь уже мемориальным, оборудованным в традициях псковских кузниц и отвечающим соответствующим техническим требованиям. «По нашему глубокому убеждению теперь, когда не стало мастера, необходимо сберечь кузницы в аутентичном рабочем виде, с сохранением всех кузнечных скульптур, находящихся на территории Псковского кузнечного двора (наш город, к сожалению, уже имеет печальный опыт утраты мемориальной кузницы Всеволода Петровича Смирнова в звоннице церкви Успения с Пароменья)», - отметили псковичи.

Они просят власти предоставить полную информацию о проекте реставрации и приспособления Псковского кузнечного двора, где работал Е. Вагин, на рассмотрение Научно-методическим и экспертным советом при Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Также они считают необходимым возобновить проведение праздника «День Скобаря», созданного Вагиным на его изначальном месте – в Псковском кузнечном дворе и Комсомольском переулке; вернуть праздник на прежнюю дату (первые выходные сентября).

Псковскому кузнечному двору предлагается присвоить имя Евгения Васильевича Вагина.

Предлагается представить Е. Вагина к присвоению ему звания «Почетный гражданин города Пскова» за весомый вклад в развитие кузнечного дела на псковской земле, за создание позитивного образа псковича в глазах мировой общественности, за создание брендов «Псковский кузнечный двор», «Скобарь» и возрождение традиций русских мастеров посмертно.

На момент создания публикации петицию подписали 43 человека. Цель - 100 человек.