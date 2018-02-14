Общество

Дуэт «На повороте» из Пскова поборется за 5 млн рублей на проекте «Comedy Баттл». ВИДЕО

Дуэт «На повороте» из Пскова принимает участие в новом сезоне проекта «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, программа с участием псковичей вышла в эфире ТНТ в пятницу, 16 февраля.

В прошлом сезоне ребята дошли до полуфинала, но в финал пройти не смогли. «В этом мы хотим минимум в финал, максимум - победить. И это не заявление для красного словца», - говорят они.

На суд членов жюри юмористы представили миниатюру про региональное телевидение. Семен Слепаков отметил, что под конец номера ребята «слились», а в начале все было хорошо. Путевку в следующий тур псковичам подарил Сергей Светлаков, у которого их выступление не вызвало вопросов.

Выступление дуэта из «Пскова» с 3-й минуты

Добавим, в новом сезоне «Comedy Баттл» намечается противостояние двух основных юмористических жанров: миниатюры против стендапа. Главный приз - 5 млн рублей.