Общество

В День православной молодежи помощник благочинного Великолукского церковного округа встретился со студентами медколледжа

15 февраля, в День православной молодежи, помощник благочинного Великолукского округа по социальному служению протоиерей Димитрий Соловьев встретился со студентами Великолукского медицинского колледжа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, День православной молодежи празднуется в мире вот уже несколько десятилетий. Его встречают не только в России и на канонической территории Русской православной церкви, но и в дальнем зарубежье.

Всемирный День православной молодежи не случайно отмечается 15 февраля, когда Церковь празднует Сретение Господне (сретение переводится как «встреча»). Это символическая встреча души, жаждущей света и истины, с Тем, Кто этим светом и истиной является. Молодая душа всегда в поиске: себя, своего предназначения, призвания, смысла бытия.

Встреча, на которой присутствовали директор колледжа Александр Шулаев, заведующая практикой Анна Соловьева и известная великолукская поэтесса Людмила Скатова, прошла в духе масленичной недели - за чаепитием и блинами, в Пантилеймоновской часовне Великолукского медицинского колледжа.

Протоиерей Димитрий, в формате живого диалога со студентами, которые по ходу встречи задавали много интересных и важных вопросов, познакомил ребят с историей и смыслом праздника Сретения. Объяснил, почему именно в этот праздник Церковь отмечает день молодежи, рассказал историю возникновения сестер милосердия, затронул темы благотворительности и волонтерства.

В свою очередь Людмила Скатова рассказала ребятам об императрице Александре и великих княжнах, о том, как они самоотверженно служили сестрами милосердия в царскосельских лазаретах во время Первой мировой войны. И в завершение беседы прочитала несколько своих произведений.

Напомним, что день Сретения Господня, 15 февраля, утвержден Днем православной молодежи в июне 1992 года на 14-й ассамблее глав Поместных Православных церквей, по предложению Всемирного Братства Православной Молодежи «Синдесмос».