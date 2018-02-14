Общество

В школах Пскова могут ввести блокировку доступа в интернет с мобильных устройств

Более 110 общешкольных родительских собраний проведено в 2017 году псковскими педагогами в рамках реализации мероприятий, которые входят в «Комплексный план противодействия идеологии терроризма на территории города Пскова в 2015-2017 годы». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», кроме того, работники Управления образования, школьные психологи, классные руководители и социальные педагоги посетили более трех тысяч семей, где проживают дети, которые по результатам проведенных тестирований наиболее подвержены воздействию идеологии терроризма.

Как сообщила и. о. начальника управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко на заседании муниципальной антитеррористической комиссии, работа по профилактике возникновения идеологии терроризма у учащихся городских образовательных учреждений носит массовый характер. «Только в классных часах, во время которых шел разговор о пагубности идеологии терроризма, приняло участие более 23 тысяч псковских школьников», - отметила Анна Кузыченко.

Также в Пскове в рамках выполнения данного плана в Пскове проходят тематические выставки и форумы, конкурсы рисунков и семинары для директоров и преподавателей образовательных учреждений. Кроме того, в каждой школе размещены стенды с антитеррористической информацией, выпущены буклеты и памятки.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков, выслушав доклад, дал задание проработать вопрос блокировки выхода в интернет с мобильных устройств в каждом учебном заведении для предотвращения доступа на экстремистские сайты.