Общество

В 2018 году в лагере «Нептун» проведут противоаварийные работы

В 2018 году в лагере «Нептун» проведут противоаварийные работы, а также заложат средства на его дальнейшее восстановление в бюджет 2019 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», об этом шла речь на совещании по социальным вопросам в администрации Пскова.

Представители администрации города сообщили, что сам лагерь планируется отремонтирован за счет муниципалитета, а Елиазаровский монастырь, расположенный поблизости, готов оказать содействие в благоустройстве территории и воспитательной работе с детьми.

По словам заместителя глав администрации города Александра Коновалова, в «Нептуне» необходимо осушить территорию лагеря и провести работы для борьбы с подтоплениями, отремонтировать помещения и бассейн. В 2018 году планируется провести противоаварийные работы на территории лагеря и заложить средства на его дальнейшее восстановление в бюджет 2019 года. В этом году лагерь будет закрыт для отдыхающих.