Общество

Современный стадион планируют построить у школы №25 в Пскове

Современный школьный стадион планируют построить около школы №25 в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», доклад на эту тему прозвучал на совещании по социальным вопросам в администрации Пскова.

Проект создания стадионе готов. Для строительства уже выбран земельный участок, и скоро будет проведено его межевание.

На заседании также обсуждалась реализация в общеобразовательных учреждениях Пскова проекта «Крепкая семья» по укреплению семей и профилактике социального сиротства, а также развитию волонтерского движения. Сейчас в этом проекте участвуют Псковская школа-интернат, школы №№ 4, 9 и 24, детские сады №№ 17, 36 и 40. Замглавы Пскова Елена Полонская предложила директорам других общеобразовательных учреждений, а также Молодежному центру Пскова присоединиться к этому проекту.