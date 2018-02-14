Общество

Псковичей призывают следить за тем, какие сайты в интернете посещают их дети

Полиция предупреждает: в сети интернет возможно появление сайтов экстремистской направленности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, отличить подобные сайты можно по нескольким признакам. На них пользователей призывают к смене государственного устройства посредствам насилия. Авторы материалов на сайте могут под разными предлогами оправдывать терроризм и экстремизм.

На этих порталах, как правило, разжигают национальную или религиозную рознь, называя одну из социальных групп «особенной». Людей «особенной» национальности или религии призывают к демонстрации своего превосходства над другими. Создатели подобных деструктивных сайтов несут за свои деяния уголовную ответственность.

Полиция просит родителей быть внимательными и оградить своих детей от посещения таких сайтов.