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Общество

Филиал ВСК в Пскове отметил 25-летие

17.02.2018 19:52|ПсковКомментариев: 0

В Пскове состоялся торжественный вечер, посвященный 25-летию со дня образования филиала военно-страховой компании (ВСК). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», в мероприятии приняли участие председатель Совета директоров страхового дома ВСК Сергей Цикалюк, директор Псковского филиала СОАО «ВСК» Анатолий Махницкий, глава Пскова Иван Цецерский, глава Псковского района Владимир Лавренов.

Глава Пскова Иван Цецерский отметил, что залог успешной работы «ВСК» - это, в первую очередь, качество работы, ответственность и уважение к своим клиентам: «Сегодняшняя дата - четверть вековой деятельности, еще раз доказывает, что ВСК прочно занимает одно из лидирующих мест на рынке страховых услуг России. Страхование дает людям и представителям бизнеса некую стабильность и уверенность в завтрашнем дне. С вашей помощью обеспечивается развитие предприятий и организаций, а значит, ВСК вносит свой вклад в развитие экономики нашего города». Глава муниципалитета пожелал ВСК процветания, развития и вручил учредителю компании, директору псковского филиала и сотрудникам Благодарственные письма и подарки.

От имени врио губернатора присутствующих поприветствовал заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Михаил Дьяков, он отметил трудолюбие и целеустремленность в работе сотрудников страховой компании и пожелал филиалу динамичного развития.

Кроме того, поздравления прозвучали от страхователей и партнеров компании.

Источник: Псковская Лента Новостей
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