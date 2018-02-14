В Пскове идут приготовления к масленичным гуляниям, которые пройдут в областной столице 18 февраля.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на Октябрьской площади устанавливают сразу несколько сцен, на круге монтируют масленичное чучело.
У памятника княгине Ольге установлены масленичные аттракционы - качели, которые радовали детей на праздновании Масленицы в прошлом году.
Большие приготовления идут в Детском парке.
Напомним, 18 февраля с 08.00 до 19.00 закрывается движение общественного транспорта по Октябрьской площади, ул. Советской от пл. Ленина до ул. Детской и Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до ул. Некрасова.