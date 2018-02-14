Общество

Великолучанка Анна Макасеева прошла отборочный этап проекта «Песни» на ТНТ

Певица из Великих Лук Анна Макасеева, известная великолучанам как Ann Jarel, выступила на шоу «Песни» на ТНТ. Сегодня, в 22:30 ее выступление смогли увидеть миллионы телезрителей.

Для Тимати и Макса Фадеева Анна спела свою собственную песню под гитару - про девочку-истеричку. В своем видео-профайле она рассказала, что родители не одобряют ее занятия музыкой, и ей приходится работать обычным менеджером в фирме родителей. Но, она уверена, что «музыка - это ее все».

Все три члена жюри сказали «да». Анна поразила музыкантов. «Хорошая девочка», - сказал Макс Фадеев. С ним полностью согласился Тимати. «Твое исполнение доставило мне удовольствие», - подчеркнул певец.

Семен Слепаков, приглашенный член жюри подытожил: «Ты - настоящая».

Добавим, что, по правилам проекта, 20 лучших участников заселятся вместе и будут находиться под наблюдением камер в течение всего проекта. Победителя определят зрители, главный приз - 5 млн рублей.