Общество

К 4 месяцам исправительных работ приговорен псковским судом уроженец Грузии за неуплату алиментов

Прокуратурой Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении уроженца Грузии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, приговором мирового судьи Псковского района он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

В суде установлено, что в период времени с февраля по ноябрь 2017 года мужчина отказывался оплачивать алименты на своих несовершеннолетних детей. В результате, за указанный период времени у него образовалась задолженность по алиментам в размере 109 000 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления и данных о личности подсудимого, суд назначил жителю Псковского района наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.