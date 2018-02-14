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Общество

Православные отмечают Прощеное воскресенье

18.02.2018 09:13|ПсковКомментариев: 0

Сегодня православные христиане отмечают последнее воскресенье перед Великим постом, которое также называется прощеным. Как сообщает пресс-служба РПЦ, в этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит богослужение с чином прощения в московском храме Христа Спасителя.

 «В 17.00, в Неделю сыропустную – воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье), патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит вечерню с чином прощения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве», — говорится в сообщении пресс-службы предстоятеля Русской православной церкви.

По установленному в древние времена обычаю верующие в этот день прощают взаимные обиды и согрешения.

Также в воскресенье заканчивается Масленица, или Масленая неделя. В ее продолжение православные христиане по церковному уставу не едят мясо, но употребляют в пищу рыбу и молочные продукты. В народной традиции в последние четыре дня недели принято печь блины, а в воскресенье – устраивать гуляния.

Источник: Псковская Лента Новостей
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