Общество

Транспортная полиция отмечает 99 лет со дня образования

Приказом МВД России от 8 февраля 2018 года № 81 «Об объявлении Дня органов внутренних дел на транспорте» установлена официальная дата образования транспортной полиции России – 18 февраля. В этот день в 1919 году ВЦИК РСФСР был подписан Декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны».

Как сообщила пресс-служба МВД по Псковской области, начальник Главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров накануне профессионального праздника поздравил сотрудников транспортной полиции и пожелал профессиональной удачи, настойчивости при выполнении служебных задач. Отдельную благодарность он выразил ветеранам, которые своим примером вдохновляют молодое поколение на сохранение и продолжение лучших традиций органов внутренних дел на транспорте.