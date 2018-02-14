Общество

Председатель Избирательной комиссии Псковской области - молодым избирателям: Вы многое можете сделать для своей страны

Сегодня, 18 февраля, в День молодого избирателя, председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов поздравил молодежь с праздником.

«Уважаемые молодые и будущие избиратели Псковской области! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Всероссийским праздником – Днем молодого избирателя!

В Российской Федерации с 2007 года появилась замечательная традиция — в третье воскресенье февраля отмечать День молодого избирателя, в который традиционно проводят мероприятия по повышению правовой культуры и гражданской активности молодых и будущих избирателей, для привлечения интереса молодежи к выборам.

Этот праздник подчеркивает особую роль, которую играет молодое поколение в судьбе своей страны, своей Отчизны.

Праздник молодого избирателя на Псковской земле, для многих представителей нового поколения - прекрасный повод во всеуслышание заявить о себе и своих проектах, инициативах, а завтра, с большой долей вероятности, самим быть избранными в органы власти и местного самоуправления.

Проведение Дня молодого избирателя в этом году имеет особое значение, так как 2018 год – год самых важных выборов страны- Президента РФ.

Участие в выборах — это показатель вашей гражданской зрелости и самостоятельной политической позиции и основная форма участия в политике и государственном управлении.

Сделать свой выбор — это всегда ответственность. От позиции, которую занимает молодёжь в общественно-политической жизни страны, зависит продвижение России по пути демократических преобразований, поэтому голос молодёжи должен звучать громко и настойчиво. Вы, которым уже исполнилось или вот-вот исполнится 18 лет, получаете право участвовать в формировании органов государственной власти и органов местного управления путём участия в избирательном процессе, то есть избирать и быть избранными.

Именно вам предстоит нести ответственность перед будущим поколением россиян, продолжать строительство сильной Державы, создавать новое и бережно сохранять достижения прошлого.

Нам очень приятно, что всё больше молодых псковичей приходят на избирательные участки и делают свой выбор ответственно и осознанно, это хороший знак.

Я всех вас приглашаю прийти на выборы 18 марта.

Отдельно хочу обратиться к почти 5-ти тысячам молодых избирателей Псковской области, которые будут голосовать на предстоящих президентских выборах впервые. Поверьте, вы многое можем сделать для своей страны, став активными избирателями.

В этот праздничный день от души желаю вам успехов и настойчивости в достижении поставленных целей, уверенности в завтрашнем дне.

Всегда осознанно подходите к выбору в своей жизни, ведь, по большому счету, мы всегда сами в ответе за свои поступки. Думайте, действуйте, решайте! Пусть по достоинству будет оценен потенциал, который заложен в каждом из вас.

Счастья, здоровья, благополучия и удачи вам, дорогие друзья! С праздником!»

Добавим, что 18 февраля, в День молодого избирателя, в Псковской области также стартует Декада молодого избирателя, которая завершится 18 марта.

Мероприятия, приуроченные к этой дате, проводятся в течение месяца. Их цель и задачи – ознакомить молодых людей, будущих избирателей, с законодательством Российской Федерации о выборах, порядке проведения избирательной кампании, привлечь внимание к выборам, повысить гражданскую ответственность и сформировать активную жизненную позицию молодых людей.