Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Покупаем жилье выгодно и без риска
обувь Nordman бесплатно в каждый дом
дом комфорт-класса в центре Пскова
Коммунальные платежи с минимальной комиссией
выставка шуб скидки 30%
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Телефон прямого эфира 56-73-72
Денег нет, но вы поешьте
Информационные стенды таблички, вывески
афиша юбилейного пушкинского
Голосование по месту нахождения. список пунктов
Подарки каждый день
ещё Общество 14.02.2018 12:3027 Александр Козловский: Люди не должны бояться получить штраф за дрова для своей печки 18.02.2018 21:400 В Плюссе прошел противопожарный рейд 18.02.2018 19:200 Александр Козловский организовал праздник для великолукского общества инвалидов 18.02.2018 17:402 Первый студенческий телеканал в России начнет вещание 25 февраля 18.02.2018 17:0922 В Пскове с широким размахом встретили праздник весны - Масленицу. ФОТО 18.02.2018 14:2447 Михаил Ведерников с семьей участвует в праздновании Масленицы. ФОТО
Самое популярное 16.02.2018 10:0662 Омский инвестор намерен вложить в предприятия Псковской области 14 млрд рублей 17.02.2018 11:3311 Под Лугой в ДТП попал автобус с детским вокальным коллективом из Пскова 17.02.2018 18:3945 Михаил Ведерников поручил провести комплексную проверку причин ДТП с участием автобуса с детьми из Пскова 16.02.2018 16:088 «ВКонтакте» временно не работает 16.02.2018 20:0917 Директор псковской школы вызвала полицию из-за школьника с «оружием» для страйкбола
 
Общество

Михаил Ведерников с семьей участвует в праздновании Масленицы. ФОТО

18.02.2018 14:24|ПсковКомментариев: 47

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников с семьей принял участие в традиционных масленичных гуляниях. Праздничная программа началась в 12:00 на трех сценах, которые будут работать до 15:00 – возле Главпочтамта, Центральной аптеки и корпуса ПсковуГУ на улице Советской.

Михаил Ведерников дал старт акции «Блинный поединок» на Масленичных гуляниях в Пскове. В этом году благотворительный аукцион прошел возле памятника княгине Ольге в Детском парке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Врио главы региона испек блин вместе со своей старшей дочерью Марией. В качестве начинки они выбрали псковский мед. По итогам благотворительного аукциона первый символ праздника от руководителя региона был продан за две тысячи рублей.

Далее к акции присоединились руководители Пскова Иван Цецерский и Александр Братчиков, художественный руководитель ансамбля - обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков и другие почетные гости и жители города.

Блин, испеченный совместными усилиями двух псковских градоначальников, ушел с аукциона за две тысячи рублей. Вырученные в ходе благотворительного марафона средства будут направлены нуждающимся детям. 

После аукциона Михаил Ведерников вместе с семьей продолжил участие в Масленичных гуляниях, которые развернулись в центре Пскова, и пообщался с горожанами. Напомним, что главное зрелище праздника - сожжение чучела Масленицы состоится в 15.00 на Октябрьской площади. 

Кроме того, с 12:00 до 15:00 проходит празднование Масленицы возле Дома офицеров.

Для детей в Псковском театре кукол сегодня проводятся масленичные представления и спектакль «Солнышко и снежные человечки». 

 

Теги: #масленица
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 47Версия для печати
 

 
опрос
МВД предлагает резко ужесточить наказание (до 4 лет колонии) пьяных водителей-рецидивистов. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
В опросе приняло участие 1322 человека
Сюжет: Масленица-2018 В Пскове с широким размахом встретили праздник весны - Масленицу. ФОТО У Дома офицеров псковичей приветствовали Евстигней-боярский сын, Маланья и Фотинья Порядок на псковской Масленице обеспечивают 40 сотрудников полиции и дружинники Михаил Ведерников с семьей участвует в праздновании Масленицы. ФОТО Православные отмечают Прощеное воскресенье В Пскове идут приготовления к масленичным гуляниям Масленицу отметили в Великих Луках Выиграть мешок муки смогут гости Масленицы в Изборске 17 февраля Масленицу отметят в Великих Луках сегодня Яндекс выяснил, какие блины едят на Масленицу Волейбольный фестиваль «Масленица» пройдет в Пскове на городском пляже Псковичей приглашают принять участие в благотворительной акции по выпеканию блинов на Масленицу Сегодня - четвертый день Масленицы - Широкий разгул «Масленичные посиделки» прошли в Псковском Красном Кресте Третий день масленичной недели заслуженно получил название «Лакомка» На время прохождения Масленичного парада в Великих Луках ограничат движение транспорта Псков готов к проведению Масленицы, заверил Юрий Мартынов В «Клубе поколений» отметили начало Масленичной недели Схема движения общественного транспорта в Пскове изменится в субботу в связи с Масленицей Устраивать смотрины невест принято во второй день масленичной недели Псковский музей разработал интерактивную программу «Едет Масленица по льду, везет блинцы на меду»  Получить скидку на концерт классической музыки смогут псковичи в масленичную неделю От экскурсии до битвы на стенах снежной крепости: Масленицу на любой вкус предлагают гостям Пушкинского заповедника Роспотребнадзор рекомендовал чередовать жареные блюда с сырыми овощами на Масленицу Международная научно-практическая конференция «Традиционная празднично-обрядовая культура и современность» пройдет в Пскове Начинается масленичная неделя Музей-заповедник «Изборск» приглашает отметить вместе с сето Паабапраасник Новые-старые сани «обкатают» завтра на масленичных гуляниях в пушкинском Бугрово Опубликована афиша Масленичных мероприятий в Псковской области Россияне планируют в Масленицу соблюдать «блинную традицию», однако не собираются менять режим питания в пост Снежный городок построили сегодня в пушкинском Бугрово  Встретить Масленицу с семьей приглашает Псковский театр кукол Учреждения культуры приглашают псковичей на мероприятия, посвященные Масленице Принять участие в беспроигрышной лотерее смогут гости Масленицы в Изборске Поучаствовать в бесплатном историческом квесте смогут гости Масленицы в Изборске Отведать блинов с различной начинкой и мясо диких животных смогут гости Масленицы в Пскове Центр Пскова перекроют 18 февраля Около 2 тысяч кукол-масленок раздадут в Пскове на праздновании Масленицы На двух площадках пройдет Масленица в Пскове Масленицу отметят в Сквере у Дома офицеров в Пскове Петербургская группа «Мегаватты» выступит на «РокМасленице» в Пскове Широкую Масленицу отметят в Великих Луках 17 февраля Праздничные гуляния, фольклорные игры и розыгрыш мешка муки ждут гостей Изборской Масленицы Псков входит в первую десятку для путешествий на Масленицу Псковская область готовится к Масленице Масленичная ярмарка ремесленников будет работать в Пскове 17 и 18 февраля Масленичные гуляния в Пскове пройдут 18 февраля «Добрый рок» организует в Пскове «РокМасленицу»
Лента новостей
Последние новости
18.02.2018, 22:401 Стали известны соперники «Красной машины» в четвертьфинале Олимпиады 18.02.2018, 22:205 Антитюнинг. Новые требования техосмотра будут на порядок жестче 18.02.2018, 21:400 В Плюссе прошел противопожарный рейд 18.02.2018, 21:208 Представитель РПЦ заявил, что знает, как вернуть геям традиционную ориентацию
18.02.2018, 20:400 В Порховском районе столкнулись две легковушки 18.02.2018, 20:2016 В Киеве погромщики вновь атаковали офисы Сбербанка, Альфа-банка и Россотрудничества 18.02.2018, 19:401 Иракский Курдистан планирует заключить новые контракты с Роснефтью 18.02.2018, 19:200 Александр Козловский организовал праздник для великолукского общества инвалидов
18.02.2018, 18:400 Псковская полиция рассказывает, как защитить квартиру от незваных гостей 18.02.2018, 18:045 «Ура лаборатории Лоевского!» - на Пушкинском фестивале представлен последний эскиз 18.02.2018, 17:402 Первый студенческий телеканал в России начнет вещание 25 февраля 18.02.2018, 17:203 Оценивать деятельность «Михайловского» с учётом его градообразующей функции рекомендовал Учёный совет музея
18.02.2018, 17:0922 В Пскове с широким размахом встретили праздник весны - Масленицу. ФОТО 18.02.2018, 16:400 На 13 километре трассы Опочка-Себеж легковушка попала в ДТП 18.02.2018, 16:230 Следственный отдел города Луга начал проверку по факту аварии автобуса, перевозившего псковских школьников 18.02.2018, 16:201 У Дома офицеров псковичей приветствовали Евстигней-боярский сын, Маланья и Фотинья
18.02.2018, 15:402 Суд отказал Промсвязьбанку в приостановке приказа ЦБ РФ о введении временной администрации 18.02.2018, 15:200 При падении авиалайнера в Иране погибли 66 человек 18.02.2018, 14:380 Первая партия Т-90 направлена в Ирак 18.02.2018, 14:2447 Михаил Ведерников с семьей участвует в праздновании Масленицы. ФОТО
18.02.2018, 14:041 Порядок на псковской Масленице обеспечивают 40 сотрудников полиции и дружинники 18.02.2018, 13:4418 Председатель Избирательной комиссии Псковской области - молодым избирателям: Вы многое можете сделать для своей страны 18.02.2018, 13:430 В Великих Луках продолжается розыск пропавшего пенсионера 18.02.2018, 13:2011 Идет проверка по фактам торговли собачатиной на олимпиаде в Пхенчхане
18.02.2018, 12:400 Индийский луноход может отправиться в полет в апреле следующего года 18.02.2018, 12:201 В Писковичах три пожарные машины тушили квартиру 18.02.2018, 11:402 Житель Псковского района осужден за поножовщину на дороге Писковичи-Загорье 18.02.2018, 11:200 В Великих Луках произошло ДТП с участием нетрезвого водителя
18.02.2018, 10:586 Российские спортсмены завоевали серебро в лыжной эстафете 18.02.2018, 10:400 Американский журнал Athlon Sports назвал десятку лучших хоккейных команд за всю историю Олимпийских игр 18.02.2018, 10:200 Транспортная полиция отмечает 99 лет со дня образования 18.02.2018, 10:020 Псковский музыкант Александр Тучкин отмечает 80-летний юбилей
18.02.2018, 09:4015 Украинские диверсанты попытались уничтожить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях в ЛНР 18.02.2018, 09:200 К 4 месяцам исправительных работ приговорен псковским судом уроженец Грузии за неуплату алиментов 18.02.2018, 09:130 Православные отмечают Прощеное воскресенье 18.02.2018, 08:520 Ночью в Великолукском районе горел жилой дом
17.02.2018, 23:312 2,5 года проведет в заключении житель Псковского района за избиение собутыльника табуреткой 17.02.2018, 22:467 Великолучанка Анна Макасеева прошла отборочный этап проекта «Песни» на ТНТ 17.02.2018, 22:079 Российские хоккеисты победили американцев и вышли в четвертьфинал Олимпиады 17.02.2018, 21:1450 Порошенко назвал свои условия для начала диалога с Россией
17.02.2018, 20:210 В Великих Луках стартовали семинары по безопасности дорожного движения 17.02.2018, 20:0324 Россия опустилась на 19-е место в неофициальном зачете Олимпийских игр 17.02.2018, 19:522 Филиал ВСК в Пскове отметил 25-летие 17.02.2018, 19:232 Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» откроется в Великих Луках 19 февраля 
17.02.2018, 19:211 В третий день первенства СЗФО среди юношей и девушек псковские биатлонисты улучшили свои результаты 17.02.2018, 19:156 Абрамович вложился в Telegram 17.02.2018, 19:045 В Пскове идут приготовления к масленичным гуляниям 17.02.2018, 18:490 Первый тренер участника Олимпиады-2018 из Псковской области рассказала о победах своего воспитанника
17.02.2018, 18:3945 Михаил Ведерников поручил провести комплексную проверку причин ДТП с участием автобуса с детьми из Пскова 17.02.2018, 18:291 В России разрабатывают беспилотник массой 300 кг 17.02.2018, 18:240 Масленицу отметили в Великих Луках 17.02.2018, 18:190 Пушкиногорские школьники сегодня бесплатно побывали на спектакле об Анне Ахматовой
17.02.2018, 17:317 Псковичей призывают следить за тем, какие сайты в интернете посещают их дети 17.02.2018, 17:035 Массовые проверки ждут водителей Пскова на Рижском проспекте в воскресенье 17.02.2018, 16:455 Из-за норовирусной инфекции на Олимпиаде-2018 отменили рукопожатия 17.02.2018, 16:242 Современный стадион планируют построить у школы №25 в Пскове
17.02.2018, 16:071 До нуля потеплеет в Псковской области в воскресенье 17.02.2018, 15:451 В Пскове продолжают искать Валерия Кадрова, которого родственники последний раз видели в мае 2015 года 17.02.2018, 15:273 В 2018 году в лагере «Нептун» проведут противоаварийные работы 17.02.2018, 15:180 Псковичи сегодня могут поддержать великолучанку Анну Макасееву на телешоу «Песни»
17.02.2018, 15:1440 Хотим ли мы мусорный кризис? 17.02.2018, 15:081 Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию 17.02.2018, 14:540 Спортсмен из Псковской области будет представлять Россию на чемпионате мира на гребных тренажерах 17.02.2018, 14:3726 «Мертвые души» покажут сегодня в Псковском драмтеатре в рамках Пушкинского фестиваля
17.02.2018, 14:262 Преподаватель вокальной студии «Город детства» из Пскова, попавшая с детьми в ДТП под Лугой, получила многочисленные травмы 17.02.2018, 14:2519 Порошенко призвал запретить флаг России по всему миру 17.02.2018, 14:130 Как правильно сжигать Масленицу, рассказывают псковичам спасатели 17.02.2018, 14:0022 В Порхове обсудили судьбу местного полигона ТКО
17.02.2018, 13:490 Предприятиям ЖКХ в Псковской области в январе возвращено 6,6 млн рублей 17.02.2018, 13:473 В связи с болезнью артиста показ спектакля «Летние осы кусают нас даже в ноябре» в Псковском драмтеатре отменяется 17.02.2018, 13:3936 Михаил Ведерников ознакомился с условиями работы псковских пограничников 17.02.2018, 13:1958 Германия назвала условия снятия санкций с России
17.02.2018, 13:000 Поставить машину на учет в ГИБДД можно с помощью портала госуслуг, напоминают псковичам 17.02.2018, 12:427 Дополнительное финансирование потребуется для открытия юнармейских отрядов во всех школах города Пскова 17.02.2018, 12:373 Молодой великолучанин похитил с прилавка магазина бутылку виски 17.02.2018, 12:290 На трассе в Стругокрасненском районе фура столкнулась с «Пежо», один человек пострадал
17.02.2018, 12:170 На Олимпиаде в Пхенчхане разыгран 1000-й комплект медалей в истории зимних Игр 17.02.2018, 12:1526 В школах Пскова могут ввести блокировку доступа в интернет с мобильных устройств 17.02.2018, 12:010 Показатели эффективности деятельности музеев-заповедников обсудят сегодня на заседании Ученого совета «Михайловского» 17.02.2018, 11:4814 Попавшие в ДТП под Лугой дети из псковского коллектива «Город детства» не пострадали
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru