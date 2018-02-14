Общество

Михаил Ведерников с семьей участвует в праздновании Масленицы. ФОТО

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников с семьей принял участие в традиционных масленичных гуляниях. Праздничная программа началась в 12:00 на трех сценах, которые будут работать до 15:00 – возле Главпочтамта, Центральной аптеки и корпуса ПсковуГУ на улице Советской.

Михаил Ведерников дал старт акции «Блинный поединок» на Масленичных гуляниях в Пскове. В этом году благотворительный аукцион прошел возле памятника княгине Ольге в Детском парке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Врио главы региона испек блин вместе со своей старшей дочерью Марией. В качестве начинки они выбрали псковский мед. По итогам благотворительного аукциона первый символ праздника от руководителя региона был продан за две тысячи рублей.

Далее к акции присоединились руководители Пскова Иван Цецерский и Александр Братчиков, художественный руководитель ансамбля - обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков и другие почетные гости и жители города.

Блин, испеченный совместными усилиями двух псковских градоначальников, ушел с аукциона за две тысячи рублей. Вырученные в ходе благотворительного марафона средства будут направлены нуждающимся детям.

После аукциона Михаил Ведерников вместе с семьей продолжил участие в Масленичных гуляниях, которые развернулись в центре Пскова, и пообщался с горожанами. Напомним, что главное зрелище праздника - сожжение чучела Масленицы состоится в 15.00 на Октябрьской площади.

Кроме того, с 12:00 до 15:00 проходит празднование Масленицы возле Дома офицеров.

Для детей в Псковском театре кукол сегодня проводятся масленичные представления и спектакль «Солнышко и снежные человечки».