Общество

Порядок на псковской Масленице обеспечивают 40 сотрудников полиции и дружинники

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Как сообщает пресс-служба УВД Псковской области, для обеспечения безопасности псковичей в местах проведения праздничных гуляний задействовано около 40 сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, а также члены народных дружин. Особое внимание стражей порядка направлено сегодня на пресечение правонарушений, связанных с употреблением и продажей алкогольной продукции.

Массовые мероприятия, посвященные празднованию Масленицы, проходят в областном центре без грубых нарушений общественного порядка.

В опросе приняло участие 1322 человека

В опросе приняло участие 1322 человека

Нет. 4 года колонии пьяным водителям — это перебор. У нас за реальные преступления иногда столько не дают

Нет. Жестко наказывать надо только тех водителей, по вине которых пострадали люди

Нет. Ужесточение наказания приведет только к увеличению суммы взятки

Нет. Пьяный пьяному - рознь: один «в хлам», другой — вчера бокал пива выпил. К тому же при освидетельствовании могут быть ошибки

Да, но сомневаюсь, что это приведет к улучшению ситуации на дорогах: как пили — так и будут пить

Да. Хватит их штрафовать и назначать обязательные работы — пора сажать и пожизненно лишать прав

Да, пьянство за рулем — угроза безопасности движения и причина смертности при ДТП

Да. Я вообще сторонник ужесточения наказания — и не только водителей

МВД предлагает резко ужесточить наказание (до 4 лет колонии) пьяных водителей-рецидивистов. Поддерживаете ли вы эту инициативу?

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