Порядок на псковской Масленице обеспечивают 40 сотрудников полиции и дружинники

Массовые мероприятия, посвященные празднованию Масленицы, проходят в областном центре без грубых нарушений общественного порядка.
Как сообщает пресс-служба УВД Псковской области, для обеспечения безопасности псковичей в местах проведения праздничных гуляний задействовано около 40 сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, а также члены народных дружин. Особое внимание стражей порядка направлено сегодня на пресечение правонарушений, связанных с употреблением и продажей алкогольной продукции.