Общество

Первый студенческий телеканал в России начнет вещание 25 февраля

Первый всероссийский студенческий телеканал начнет свое вещание 25 февраля, сообщает пресс-служба Международной ассоциации студенческого телевидения (МАСТ), выступившей его учредителем.

«Эфирная сетка телеканала будет формироваться из материалов вузов, являющихся членами Международной ассоциации студенческого телевидения, а также из материалов и телепроектов молодежных общественных организации и ведомств сферы молодежной политики. Планируется, что телеканал начнет вещание 25 февраля. Сначала это будет круглосуточное IP-вещание, затем переход в кабельные и спутниковые сети», — говорится в сообщении.

«Первый всероссийский студенческий телеканал создается для формирования активной гражданской позиции у студенческой молодежи, трансляции успешного опыта реализации молодежных проектов и студенческих инициатив, совершенствования молодежной журналистики и повышения качества создаваемого контента в медиацентрах вузов, вовлечения молодых людей в творческую деятельность в сфере медиа, а также продвижения достижений вузов на федеральном уровне», — отмечается в пресс-релизе.

Зрителей телеканала будут ждать информационные, документальные, просветительские программы, ток-шоу и интервью, которые будут посвящены темам образования, молодежной политики, науки, творчества, культуры, спорта, волонтерства. Также на телеканале появятся материалы вузов о достижениях студентов в различных сферах деятельности и студенческие фильмы, созданные в ходе обучения на профильных специальностях в сфере кино и телевидения.