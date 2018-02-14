Общество

Александр Козловский организовал праздник для великолукского общества инвалидов

Хороводы, танцы, игры, конкурсы, мастер-класс по изготовлению масленичных кукол, катание на лошадях, вкусные блины и конечно, костер – так сегодня проводили широкую Масленицу члены великолукского общества инвалидов. Организовать веселый праздник на базе отдыха в Куньинском районе им помог депутат Государственной думы от Псковской области Александр Козловский.

«Сегодня сюда приехали двадцать человек, в том числе мамы-инвалиды со своими детками, бабушки-инвалиды с внуками, - рассказывает председатель великолукского общества инвалидов Ольга Носова. – Транспорт мы нашли сами, а вот со всем остальным нам помог Александр Николаевич. Мы всегда рады с ним сотрудничать и видеть его в нашей организации, которой в этом году исполняется 30 лет».

В этот день для гостей на базе отдыха была организована большая праздничная программа с традиционными русскими забавами, хороводами, танцами, играми, конкурсами. Самых ловких на вершине масленичного столба ожидал заветный приз, другие могли посоревноваться в перетягивании каната, подъеме гири. И все без исключения с удовольствием катались – на лошадях, ватрушках, ледянках, коньках, санях и даже дельтаплане.

«Мне очень здесь нравится: много всяких игр, призы дают и интересно, - поделилась Лиза Павлова. – Я хочу сюда каждый год ездить!»

«Здесь просто изумительно, блины вкусные, снег мягкий, горка шикарная, - поделился своими впечатлениями Владимир Гец. – Покричали, побегали, посоревновались в веселых конкурсах!»

Педагог детского центра «Буратино» Ольга Рябовичева провела мастер-класс по изготовлению масленичных кукол. «Традиционно на проводы Масленицы устраивали большой костер, на котором сжигали чучело, - рассказала он. - Целовались, обнимались в Прощеное воскресенье и забывали все обиды. Существует поверье, что когда чучело Масленицы сгорит, то уйдут все беды и невзгоды».

Из дерева и льна участники мастер-класса сделали свои маленькие Масленицы, которые потом отправились к свой большой тезке. Кульминацией праздника стало сожжение чучела на праздничном костре, вместе с пеплом которого взрослые и маленькие гости базы отдыха развеяли свои печали и проводили зиму.