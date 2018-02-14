Общество

В Плюссе прошел противопожарный рейд

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам провели рейд на территории посёлка Плюсса. Как сообщила пресс-служба ГО МЧС по Псковской области, в ходе рейда проведены подворовые обходы частных домовладений, в том числе с печным отоплением, с жителями проведены инструктаж в области пожарной безопасности, распространены листовки на противопожарную тематику.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, правила сообщения о происшествиях в пожарно-спасательные подразделения. Также участники посетили Плюсский районный суд, где на информационном стенде размещены листовки на противопожарную тематику. С персоналом проведена беседа на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности.