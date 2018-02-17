Общество

У православных наступает Великий пост

Великий пост, самый длительный и строгий в году, наступает в понедельник у православных христиан. Вместе со Страстной седмицей он продлится 49 дней и завершится главным христианским праздником - Пасхой, днем Воскресения Христова 8 апреля, пишет ТАСС.

«Стремление к достижению совершенства заложено в человеческой природе: мы учимся, овладеваем профессиональными навыками, что помогает нам справляться с задачами, стоящими перед нами. Но самое главное измерение в этом движении вверх лежит в духовной сфере, потому что без изменения внутреннего состояния всякое иное изменение к лучшему поверхностно», - сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей проповеди после вечерней службы накануне поста.

«Великий пост предоставляет нам удивительную возможность сделать реальный шаг к тому, чтобы стать лучше. <...> Мы должны контролировать свое духовное состояние, свои мысли, чувства, и если выработается такой навык самоконтроля, то это будет очень существенным сдвигом в нашей внутренней духовной жизни и мы действительно овладеем неким инструментом воздействия на самих себя, исправляя свою жизнь», - пояснил предстоятель.

Великий пост, или начало «весны духовной», как это время называют в литературе, в этом году омрачила трагедия в Кизляре. После службы в день Прощеного воскресенья преступник открыл стрельбу возле православного Свято-Георгиевского храма. В результате погибли пять человек, еще четверо ранены. В первый день Великого поста в храмах пройдут панихиды по погибшим.

http://pln-pskov.ru/allworld/303725.html

Что касается употребления пищи в Великий пост, то священники рекомендуют индивидуальный подход. Кто-то может максимально придерживаться православной традиции: все 49 дней обходиться без мясной и молочной пищи и даже рыбы, которую можно употреблять в особые праздники, а кто-то способен себя ограничить лишь в мясных блюдах, да и то не во все дни.

«Прежде всего мы не должны забывать, что мы живем сейчас в обществе потребления, поэтому нам навязывается потребление всего, в том числе и еды. Церковь в своей аскезе призывает нас не воздерживаться от еды, как таковой. Не еда является злом, а злом является грех. Церковь призывает нас к разумному воздержанию», - рассказал ТАСС насельник Данилова ставропигиального монастыря игумен Гермоген (Ананьев), автор телепрограммы «Кухня батюшки Гермогена».

«У Бога нет кулинарных заповедей. Главное, как говорил святой Силуан Афонский, были бы силы на молитву», - отметил священник. Он призвал быть особенно острожными пожилых людей, страдающих диабетом, гипертонией и другими хроническими заболеваниями.