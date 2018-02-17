Общество

Россиян на этой неделе ждут три выходных дня

В Роструде напомнили, что наступившая рабочая неделя в РФ в связи с празднованием Дня защитника Отечества продлится четыре дня - с понедельника, 19 февраля, по четверг, 22 февраля.

«В этом году 23 февраля - День защитника Отечества приходится на пятницу и вместе с выходными - субботой, 24 февраля, и воскресеньем, 25 февраля - получается три выходных дня. Четверг, 22 февраля, как предпраздничный рабочий день будет короче на один час», - сказал «Интерфаксу» замглавы Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

«Таким образом, наступившая рабочая неделя будет четырехдневной», - сказал собеседник агентства.

Две недели спустя после празднования Дня защитника Отечества у россиян будет четыре выходных дня подряд по случаю празднования Международного женского дня, сказал замглавы ведомства.

«8 марта в этом году приходится на четверг, и разрыв между этим днем и выходными будет закрыт за счет переноса нерабочего дня 6 января этого года, который приходился на субботу, на пятницу, 9 марта. Это позволит россиянам отдыхать четыре дня подряд», - сказал И.Шкловец.

Соответственно среда, 7 марта, как предпраздничный рабочий день будет сокращен на один час, отметил он.