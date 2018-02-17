Общество

После вмешательства прокуратуры работникам идрицкой колонии выплатили зарплату за декабрь

Прокуратура Себежского района по обращению работников ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области провела проверку соблюдения трудового законодательства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе надзорных мероприятий установлено, что 25-ти работникам учреждения не выплачена заработная плата за декабрь 2017 года на общую сумму более 246 тысяч рублей.

В этой связи прокурором района мировому судье судебного участка № 18 Себежского района Псковской области направлены заявления о вынесении судебного приказа в порядке, предусмотренном ст. 21 ТК РФ (работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы).

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, заработная плата работникам ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области выплачена в полном объёме.