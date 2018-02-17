Общество

Директор великолукского детского сада заплатит штраф за нарушения в закупках

Прокуратура города Великие Луки провела проверку исполнения требований федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» государственными и муниципальными учреждениями.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в реестре контрактов с нарушением срока, установленного частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, МБДОУ «Детский сад № 13 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей», размещены сведения о расторжении контракта.

В этой связи прокуратурой города в отношении заведующей детского сада возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ (нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками), которое направлено для рассмотрения в УФАС России по Псковской области.

Постановлением УФАС России по Псковской области руководитель учреждения привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.