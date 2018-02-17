Общество

Невельский «черный копатель» предстанет перед судом

Невельским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя по обвинению в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222 УК РФ, ч.1 ст.222.1, ч.1 ст.223 УК РФ (незаконное приобретение, ношение и хранение оружия; незаконное приобретение, ношение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств; незаконная переделка огнестрельного оружия и изготовление боеприпасов).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Невельской межрайонной прокуратуре, установлено, что житель Невельского района находил в лесных массивах и впоследствии незаконно хранил у себя в гараже взрывные устройства времен Великой Отечественной войны. Этот же гражданин у себя в гараже незаконно изготавливал и переделывал огнестрельное оружие (винтовка Мосина, пистолет-пулемет ППШ), делая его пригодным для стрельбы, а также изготавливал патроны для производства выстрелов.

Уголовное дело направлено в Невельский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкции ч.1 ст.222, ч.1 ст.222.1, ч.1 ст.223 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы, в том числе на срок до 5 лет со штрафом до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 6 месяцев до 1 года либо без такового.