Общество

Псковские ветераны показали пример подрастающему поколению и поделились своим опытом

В Пскове прошли соревнования ветеранов по пулевой стрельбе из малокалиберных винтовок, посвященные 100-летию Красной Армии и флота. Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Историческая память».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», для участия в состязаниях в тире ДОСААФ собрались морские пехотинцы и воины-афганцы, и все они продемонстрировали высокое мастерство владения оружием. Лучшего определили по количеству набранных очков. В итоге самым метким стрелком был назван гвардии капитан Сергей Поташков, получивший 87 очков из 100 возможных.

«Ветераны показали, что они еще многое могут, показали пример молодым людям, чтобы они росли настоящими мужчинами и гордились старшими товарищами», - сказал сторонник «Единой России», председатель общественного совета партпроекта «Историческая память» Павел Дроздов.

В свою очередь ветераны отметили, что попасть в цель заметно помогает умение преодолевать волнение. «Но главное - тренировка. В процессе нее каждый нарабатывает свои отдельные приемы. У меня, например, особое строение кисти, поэтому мне необходимо несколько иначе держать винтовку. Оружие - это часть организма, тут надо очень нежно», - рассказал член городского совета стрелкового спорта Михаил Баранов.

Добавим, что тренирует ветеранов военный летчик, Почетный гражданин города Пскова, мастер спорта Советского Союза по стрельбе Дмитрий Ваулин.